Грозный, , 11:46 — REGNUM В Чечне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ-2107». Машина сорвалась в пропасть с высоты около 200−250 метров. Пострадали водитель и пассажир, сообщили 26 ноября в пресс-службе республиканского управления ГИБДД.

Оба пострадавших — молодые люди в возрасте 19 и 21 год. Они доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, авария произошла 25 ноября в горном селении Гукой Итум-Калинского района. Предварительной причиной ДТП называют то, что водитель не справился с управлением.