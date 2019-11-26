Чебоксары, , 11:45 — REGNUM В Чебоксарах перед судом предстал 36-летний мужчина, которому инкриминировали серию тяжких преступлений. Его обвинили в жестоком избиении своей сожительницы, которой он нанёс более 100 ударов, а также в нападении с ножом на своего знакомого. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным следствия, 13 апреля 2019 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей сожительницы в Чебоксарах, в ходе ссоры жестоко избил её, нанеся 107 ударов руками и ногами.

По версии правоохранителей, 17 апреля в той же квартире в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков со своим 33-летним знакомым, он схватил нож и нанёс несколько ударов в голову: потерпевшему удалось спастись, прикрыв голову руками и выбежав из квартиры.

«Пострадавший потерял сознание. Жильцы дома, увидев его в подъезде, позвонили в службу 03, и потерпевший был госпитализирован. В другой комнате в квартире в это время находилась избитая 13 апреля сожительница злоумышленника, которая от полученных ран скончалась 22 апреля», — сказал Олег Дмитриев.

39-летний чебоксарец признан Калининским районным судом Чебоксар виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством») и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Ему назначено 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вынесен приговор 24-летнему мужчине, который ранее занимался боксом и которого признали виновным в ряде преступлений, — в результате избиения погиб 51-летний мужчина. Также он угрожал убийством следователю и пытался вырвать документы из уголовного дела. В ноябре 2019 гола подсудимому назначено десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.