Берёзовский район, Югра, , 11:43 — REGNUM В Югре будут судить бывшего главу Берёзово за превышение должностных полномочий. Следствие полагает, что из-за его действий муниципальной казне нанесён ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что глава посёлка Березово предоставил гражданину в социальный найм четырёхкомнатную квартиру, дав затем согласие на её приватизацию. Меж тем гражданин, как и члены его семьи, не находился в списках нуждающихся в предоставлении жилых помещений социального использования.

По факту было возбуждено уголовное дело ч.2 ст.286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.