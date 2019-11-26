Тосно, Ленинградская область, , 11:45 — REGNUM Электропоезд сбил пожилую женщину в районе железнодорожной станции Тосно Ленинградской области, когда та пыталась перейти дорогу. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции на транспорте по СЗФО.

Сообщение о том, что на железнодорожном перегоне станций «Тосно — Нурма» электропоездом травмирована женщина, поступило в управление 24 ноября в 20:25 мск. Пенсионерка пыталась перейти железнодорожные пути перед приближающемся электропоездом сообщением Санкт-Петербург — Шапки.

«Машинист подвижного состава подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. В результате от полученных травм женщина скончалась», — говорится в сообщении.

Как установили следователи, погибшая — 70 летняя жительница близлежащего поселка Нурма Ленинградской области. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливается личность пострадавшей и все обстоятельства произошедшего.