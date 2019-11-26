Мбале, Уганда, , 11:52 — REGNUM Руководство Международного университета Ливингстона (LIU) в округе Мбале отменило проведение экзаменов после того, как классные комнаты и другие здания учреждения были затоплены после сильного наводнения. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По данным журналистов издания, студенты должны были начать экзамены по окончании первого семестра в понедельник, 25 ноября. Однако наводнения, вызванные проливными дождями в регионе Бугису и выходом из берегов реки Набуйонга, разрушили помещения университета и имущество стоимостью миллионы угандийских шиллингов. Университет расположен в нескольких метрах от берега реки по шоссе Мбале-Сороти, передают журналисты.

Филлиам Эфити, декан факультета медиа-технологий LIU, который также является главой комитета по управлению реагированием на стихийные бедствия, сказал Daily Monitor, что администрация была вынуждена отложить экзамены, потому что и администрация, и студенты потеряли имущество, включая компьютеры, ноутбуки, камеры, которые должны были быть использованы на экзаменах.

«Университет приостановил экзамен, поскольку предполагается, что часть уничтоженного имущества, включая ноутбуки, лампы, мебель, фотоаппараты и другие учебные материалы, будет использоваться в процессе экспертизы», — сказал Эфити.

Эфити добавил, что деканат, отдел маркетинга, кафетерий и часть общежития для девочек были разрушены.

«Студенты потеряли все свои конспекты и другие учебные материалы, так что в университете мы проведем официальную встречу и решим, что делать, но, скорее всего, они будут сдавать экзамен в январе следующего года», — сообщил он.

По данным сотрудников СМИ, наводнения также уничтожили посевы и вынудили жителей, проживавших вдоль реки Набуйонга в городе Мбале, покинуть свои дома. Разрушительные наводнения стали причиной разрушения моста Бусамаге, который соединяет Подразделения Буконде и Буфумбо с городом Мбале.

Другие учреждения, которые пострадали от наводнения — средние школы Grace и Parents, отель Mbale Resort.