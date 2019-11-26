Анкара, , 11:42 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 15 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 26 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания прошли после того, как прокуратура страны выдала ордеры на арест 27 подозреваемых в связях с указанной группировкой. Поиск оставшихся продолжается.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции гюленист арестован по приказу суда