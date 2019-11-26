Великий Новгород, , 11:35 — REGNUM Крупный пожар на открытой площадке по сбору вторсырья на улице Нехинской в Великом Новгороде удалось потушить к 2 часам ночи сегодня, 26 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Новгородской области.

Ангар, а также находившийся на территории пластик и переработанное вторсырьё — горели открытым пламенем по всей площади с вечера 25 ноября. О пожаре стало известно в 20:59, ликвидировать его удалось к 1:50 ночи 26 ноября. Площадь пожара составила 200 кв метров.

Причины пожара пока не установлены.

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