Нижний Новгород, , 11:35 — REGNUM Результаты анализов проб воздуха в классах школы в селе Вад, которые были отобраны после массового отравления газом, показали, что он соответствует гигиеническим нормативам. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Губернатор Глеб Никитин поблагодарил педагогов школы, сотрудников служб экстренного реагирования и медиков районной больницы. По его мнению, благодаря совместным оперативным действиям все пострадавшие смогли вернуться домой в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 25 ноября в селе Вад Нижегородской области с признаками отравления газом госпитализированы более 40 школьников. По предварительной версии, причиной отравления стал выброс в атмосферу вещества с газораспределительной станции и попадание его через открытые форточки окон школы с улицы. Проверку по факту инцидента проводит СУ СКР и прокуратура области.

Губернатор поручил всем ответственным структурам оказать содействие в установлении виновных в массовом отравлении газом.