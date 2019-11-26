Тирана, , 11:32 — REGNUM Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе.

https://twitter.com/KKarabolli/status/1199173019303845888

На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей. В результате подземных толчков, по последним данным, погибли семи человек, еще более 300 пострадали. Раненные продолжают поступать в больницы городов Дуррес и Тирана.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром 26 ноября. Эпицентр подземных толчков находился в десяти километрах от города Шиджак, расположенного недалеко от столица Албании Тираны.

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