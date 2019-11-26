Якутск, , 11:33 — REGNUM Верховный суд Якутии отменил оправдательный приговор экс-мэру Нерюнгри Владимиру Русинову, которого обвиняли в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Суд апелляционной инстанции отменил приговор суда первой инстанции в части оправдания Владимира Русинова по статье «Халатность» и передал уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда», — озвучили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году на главу Нерюнгри Владимира Русинова возбудили уголовное дело. По версии следствия он превысил должностные полномочия, чем нанёс бюджету города ущерб на 13 092 тыс. рублей.