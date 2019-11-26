Анкара, , 11:36 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» семерых членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на севере Ирака, об этом 26 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла в районе Хакурка в рамках компании «Коготь», направленной против курдских повстанцев.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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