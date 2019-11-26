Бишкек, , 11:25 — REGNUM Неизвестные злоумышленники ограбили филиал одного из банков на пересечении улиц Сухэ Батора и Юнусалиева в Бишкеке, сообщает 26 ноября издание 24. kg со ссылкой на МВД республики.

Отмечается, что сообщение на пульт управления экстренной службы поступило в 9 часов 17 минут (6:17 мск). По данным издания, неизвестные избили охранника «ЭкоИсламикБанка» и украли более 1 млн сомов ($14 317).

В УВД Октябрьского района факт ограбления подтвердили, но не уточнили наименование банка и украденную сумму. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемых.

Напомним, 25 мая житель Сузакского района Джалал-Абадской области Киргизии совершил попытку ограбления одного из банков Джала-Абада. Мужчина, угрожая пистолетом охраннику, приблизился к кассе, но ушел, не взяв денег.

Читайте также: Глава банка в Бурятии ограбил клиента на 200 млн рублей