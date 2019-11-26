Иркутск, , 11:24 — REGNUM В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования. На видеокадрах, обнародованных правоохранителями, видно, как злоумышленник долгое время сидит в своем автомобиле, припаркованном в районе торговых складов, расположенных на ул. Новаторов, а затем быстро выбегает, хватает ребёнка и запихивает его в салон.

В Иркутске чуть не похитили девочку Цитата из видео

Находившийся неподалёку 16 летний подросток, услышав крики, бросился за помощью к взрослому мужчине на автомобиле. Вместе они догнали злоумышленника и спасли 9-летнюю девочку, но нападавшего им задержать не удалось. Спустя несколько часов подозреваемого помогли отыскать сотрудники отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии.

В Иркутске чуть не похитили девочку Цитата из видео

В ходе разбирательства выяснилось что задержанный уже отсидел срока за совершение преступлений сексуального характера. Ленинский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.