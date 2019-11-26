Чемальский район, , 11:20 — REGNUM В Чемальском районе Республики Алтай в ДТП попал грузовой автомобиль КАМАЗ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона, 61-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с горной дороги, после чего опрокинулся.

Грузовик попал в ДТП в Горном Алтае Сайт МВД Республики Алтай 04.мвд.рф

«В результате ДТП водитель с полученными травмами был госпитализирован в районную больницу. Его тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат», — отметили в ведомстве.

Правоохранители проверяют происшествие в рамках административного расследования. Предварительно установлено, что на дороге был гололёд — инспекторы составили акт о неудовлетворительных дорожных условиях.

Водитель с полученными травмами госпитализирован Сайт МВД Республики Алтай 04.мвд.рф

Напомним, после прошедшего снега в Роспотребнадзоре отмечали, что муниципальные службы Горно-Алтайска и Майминского района не справляются с ликвидацией последствий снегопада. Как сообщало ИА REGNUM, из-за несвоевременных работ по расчистке дорог и тротуаров от снега, а также гололёда получили травмы 14 человек.

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