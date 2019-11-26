Раменское, Московская область, , 11:11 — REGNUM В городском округе Раменское Московской области предъявлено обвинение матери, оставившей на улице новорождённую дочь. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью.

В результате следственных действий следователи установили причастность к происшествию 33-летней жительницы иностранного государства. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ), подозреваемой предъявлено обвинение. Также расследуется уголовное дело по факту оставления ребёнка в опасности (ст.125 УК РФ).

Женщина дала признательные показания на допросе в СК. Она рассказала, что оставила ребёнка на улице при температуре — 5 градусов с целью лишения жизни.

В сообщении отмечается, что преступный умысел не был доведён до конца из-за обстоятельств, не зависевших от обвиняемой — младенца нашли прохожие и передали врачам.

СК опубликовал видео с допросом задержанной.