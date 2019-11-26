Тирана, , 11:12 — REGNUM Российских граждан нет в числе пострадавших при землетрясении в Албании. Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook, опубликованном 26 ноября.

К настоящему моменту посольство РФ не получало сведений о пострадавших согражданах. Сотрудники посольства России также не пострадали, отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 ноября землетрясение произошло неподалеку от албанской столицы Тираны. Эпицентр находился на 10 км северо-западнее города Шиджак, очаг залегал на глубине 20 км. Известно о пяти погибших.