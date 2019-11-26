Самара, , 11:17 — REGNUM Авария, из-за которой остались без газоснабжения 156 домов в Самаре, произошла из-за неразберихи. Об этом сообщил губернатор Самарской области в социальной сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 25 ноября в Самаре сработала автоматика на газорегуляторном пункте сети ООО «СВГК». Без газа остались более 13 тысяч человек.

По словам Дмитрия Азарова, сотрудники газовой службы не смогли попасть на территорию военного госпиталя на улице Невской, проверить оборудование и устранить неисправность. Именно поэтому и произошла авария.

Он также отметил, что вечером 25 ноября газовики восстановили подачу газа.

Кроме этого, губернатор сообщил, что поручил провести тщательную проверку случившегося, а виновных в данном ЧП привлечь к ответственности.