Южно-Сахалинск, , 11:12 — REGNUM В 2019 году в Сахалинской области зарегистрированы угоны 226 автомобилей. Подавляющее большинство угонщиков — несовершеннолетние, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным МВД Сахалина, угоняют автомобили на островах преимущественно подростки 13−17 лет. Чаще всего ими движет не корысть, а желание прокатиться. Часто угоны заканчиваются ДТП, порой — с очень тяжкими последствиями не только для угонщиков, но и для других участников движения. Нередко злоумышленники сжигают автомобили, чтобы скрыть следы преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми угоняемыми автомобилями в 2018 году стали Cadillac, Lexus и Jeep.