Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM Домашние роды в ванной обернулись трагедией для одной из семей, проживающих в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил главный врач областного перинатального центра, куда была доставлена пациентка с погибшим младенцем. Максим Уманский считает, что причиной произошедшего стала безответственность матери, передаёт ИА REGNUM.

«Женщина решила, что физиологично и правильно рожать дома в ванной. Не у себя дома, а у помощницы. В 16:30 она родила доношенного малыша. Около 20:00 ребёнок стал задыхаться, и новоиспеченные родители — приверженцы «физиологичных» родов — стали делать малышу контрастные души. В 21:00 вызвали скорую помощь», — сообщил главврач роддома.

По словам Уманского, ребёнок погиб задолго до того, как был доставлен в перинатальный центр. К медикам родители не обращались в течение пяти часов.

По данному факту следователи проводят проверку.