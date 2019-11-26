Курган, , 10:47 — REGNUM Курганские родители бьют тревогу — их дети «подсаживаются» на жевательный табак снюс, который свободно реализуется в розничной торговле. Об этом сообщает Ura.ru.

Мать 10-летнего сына сообщила изданию, что ребёнок приходит со школы в состоянии, сродни наркотическому опьянению, с красными глазами и расширенными зрачками. Как выяснилось, ученики угощают друг друга снюсом, который можно без проблем купить в магазине. Женщина обратилась в полицию.

«Вещество не является запрещённым, но снижает иммунитет к употреблению наркотиков, вызывает зависимость и ухудшает здоровье. Содержание никотина там выше, чем в сигаретах», — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в их адрес обращений по поводу употребления снюса не было.