Курган, 26 ноября 2019, 10:47 — REGNUM Курганские родители бьют тревогу — их дети «подсаживаются» на жевательный табак снюс, который свободно реализуется в розничной торговле. Об этом сообщает Ura.ru.
Мать 10-летнего сына сообщила изданию, что ребёнок приходит со школы в состоянии, сродни наркотическому опьянению, с красными глазами и расширенными зрачками. Как выяснилось, ученики угощают друг друга снюсом, который можно без проблем купить в магазине. Женщина обратилась в полицию.
В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в их адрес обращений по поводу употребления снюса не было.