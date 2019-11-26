Ульяновск, , 10:46 — REGNUM Прокуратура Ульяновской области выявила «многочисленные нарушения» в деятельности одной из исправительных колоний регионального УФСИН России. В том числе отдельные осуждённые свободно ходили по территории колонии без разрешения должностных лиц. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По итогам проверки выявлены нарушения уголовно-исполнительного и иного законодательства. В частности, прокуратурой установлено, что руководством одной из колоний не принимались «исчерпывающие меры» к обеспечению постоянного надзора за осуждёнными — в результате в 2019 году на территории колонии были обнаружены 24 мобильных телефона с зарядными устройствами. Также прокуратурой обнаружены видеокамеры, которые не функционировали и требовали ремонта.

«Вскрыты факты беспрепятственного передвижения отдельных осуждённых по территории колонии без разрешения должностных лиц администрации, игнорирования требований о ношении одежды установленного образца», — отмечают в прокуратуре.

В ведомстве считают, что руководство колонии не принимало должных мер к трудоустройству заключённых. По данным прокуратуры, в результате «из 203,3 млн рублей, подлежавших уплате отбывающими наказание по исполнительным документам, реально взысканы лишь 3%».

Руководителю УФСИН по Ульяновской области внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к ответственности всех виновных должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен обвинительный приговор 43-летнему мужчине, который совершил преступление, отбывая наказание: попытался приобрести партию замаскированных под конфеты наркотиков, сообщает прокуратура региона. Он получил более 3,5 лет строго режима, хотя мог бы выйти на свободу в 2020 году. ЧП произошло в исправительной колонии № 9 Ульяновской области.

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