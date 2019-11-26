Курган, , 10:33 — REGNUM В Кургане 26 ноября эвакуировали жителей одного из подъездов девятиэтажного дома № 127 на улице Коли Мяготина. Произошёл пожар в электрощитовой на пятом этаже. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Сообщение о пожаре поступило в 10:38 по местному времени (8:38 мск). Площадь пожара составила 1,7 кв.м. Электрощитовую погасили с помощью огнетушителя. Однако из-за сильного задымления пришлось эвакуировать восемь находившихся дома жильцов. После проветривания они вернулись в квартиры.

Всего в ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.