Уфа, , 10:34 — REGNUM Семь пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью после его наезда на здание. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 26 ноября вахтовый автобус, в котором находилось 30 пассажиров, врезался в здание.

По словам 57-летнего водителя, его автобус «подрезала» автомашина «Газель». Чтобы избежать столкновения в «Газелью», водитель резко повернул руль. Автобус съехал с дороги и врезался в дом по проспекту Октября.

Отмечается, что за медицинской помощью обратились семь вахтовиков.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено административное расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам.