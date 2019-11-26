Владивосток, , 10:32 — REGNUM Береговая охрана Пограничного управления ФСБ России по Приморью задержала три маломерных шхуны, принадлежащие КНДР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ведомства, всего было задержано 18 иностранных рыбаков. У нарушителей изъяли запрещённые орудия лова, а также около 1,6 тыс. особей живого краба-стригуна опилио. Морских обитателей выпустили в среду обитания.

В отношении браконьеров составлены протоколы, идут выяснения всех обстоятельств нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, нашествие иностранных рыбаков в территориальных водах Приморья участились в последнее время. Пограничникам при задержании браконьеров приходится применять оружие. Так, в октябре экипаж одной из шхун пытался уйти от российского патруля. Для задержания пришлось открыть огонь по его винто-рулевой группе.