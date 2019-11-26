Тирана, , 10:20 — REGNUM Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до пяти, сообщает 26 ноября Faktor.al.

Ранее сообщалось о двух погибших. По данным издания, спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины, ее внука удалось спасти.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение произошло утром 26 ноября. Эпицентр подземных толчков находился в десяти километрах от города Шиджак, расположенного недалеко от столица Албании Тираны.

В результате более чем 200 человек обратились за медицинской помощью. Под завалами могут находиться десятки людей. На месте работают спасатели.

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