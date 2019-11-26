Курган, , 10:16 — REGNUM Жительница Кургана, систематически истязавшая своих детей и бросившая их на улице в 20-градусный мороз, была приговорена судом к условному сроку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Судом установлено, что мать двоих малолетних детей 2011-го и 2014 годов рождения неоднократно наносила побои своей дочери, била её о батарею головой. А 30 января поздно вечером привела после ссоры с мужем обоих детей к дому на ул. Пестеля в Кургане, бросила их у подъезда в 20-градусный мороз и затем ушла. После этого дети были изъяты из семьи.

Суд приговорил нерадивую мать по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») к 3 годам 7 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.