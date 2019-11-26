Львов, Украина, , 10:22 — REGNUM Во Львове 11 человек отравились во время празднования свадьбы, сообщили 25 ноября в пресс-службе Госпотребслужбы.

Инцидент произошёл в ресторане «Менестрель». Чем отравились гости неизвестно, поскольку на столе присутствовали разнообразные блюда.

«Девять человек госпитализированы, двое от госпитализации отказались, лечатся амбулаторно. Их состояние — средней тяжести. Пациенты жаловались на повышенную температуру тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что число пострадавших может возрасти, поскольку всего на свадьбе было около 90 гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области 12 детей отравились конфетами, купленными в местном магазине.

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