Львов, Украина, 26 ноября 2019, 10:22 — REGNUM Во Львове 11 человек отравились во время празднования свадьбы, сообщили 25 ноября в пресс-службе Госпотребслужбы.
Инцидент произошёл в ресторане «Менестрель». Чем отравились гости неизвестно, поскольку на столе присутствовали разнообразные блюда.
В пресс-службе отметили, что число пострадавших может возрасти, поскольку всего на свадьбе было около 90 гостей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области 12 детей отравились конфетами, купленными в местном магазине.
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