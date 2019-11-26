Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM В Екатеринбурге суд вынес решение по уголовному делу в отношении 22-летнего гражданина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Мужчина признан виновным и приговорён к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии. Также суд взыскал с гражданина два миллиона рублей в качестве моральной компенсации родственникам погибшего.

Напомним, что трагический инцидент произошёл 23 августа 2019 года неподалёку от Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. По версии следствия, обвиняемый и 46-летний потерпевший повздорили на улице Вокзальной, после чего между ними завязалась драка, в результате которой 22-летний подсудимый нанёс мужчине множественные удары руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался.