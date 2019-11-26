Самара, , 10:13 — REGNUM Тело рыбака подняли со дна реки Волги в Безенчукском районе Самарской области. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, в затоне Волги рядом с селом Александровка местные жители обнаружили рыбацкие сапоги, которые вмерзли в лед, а на берегу стояла машина, в которой лежали снасти для рыбалки.

К поиску тела рыбака привлекли водолазов ПСС Самарской области, которые обнаружили его на глубине четырех метров в 300 метрах от берега. Утонувшим оказался мужчина 1966 года рождения.