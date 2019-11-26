Рязань, , 10:07 — REGNUM По факту гибели работницы на территории комбината строительных материалов в посёлке Горенка Михайловского района Рязанской области организована доследственная проверка, сообщили 25 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Тело женщины было обнаружено днём 25 ноября в помещении ленточного транспортёра. По предварительным данным, погибшая выполняла работы по очистке транспортерной ленты во время её движения.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. После проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проводимых работах.