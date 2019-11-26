Чебоксары, , 09:45 — REGNUM В Чебоксарском районе Чуваши направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей Казани, которых обвиняют в покушении на кражу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, фигуранты уголовного дела попытались в одном из магазинов взорвать банкомат.

Перед судом предстанут жители Казани — 28-летний горожанин и его друг. В ходе предварительного расследования установлено, что в ночь на 10 июля 2019 года злоумышленники взломали запорные устройства магазина, расположенного в селе Абашево Чебоксарского района, где похитили товары на 48 тыс. рублей.

В прокуратуре также отмечают, что обвиняемые попытались взорвать находящийся в магазине банкомат, чтобы похитить имевшиеся там средства. Однако сработала сигнализация банкомата, и злоумышленники скрылись с места происшествия.

Обвиняемые вину признали в полном объеме, говорят в прокуратуре. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение», «Покушение на тайное хищение чужого имущества»). Уголовное дело направлено в Чебоксарский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ибресинском районе Чувашии 39-летнюю женщину привлекают к уголовной ответственности за ложный донос. Сельчанка сообщила о краже дорого телефона, боясь гнева мужа. В полиции полагают, что «женщина ввела в заблуждение сотрудников МВД, полагая, что ее никто не изобличит в обмане».