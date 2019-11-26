Как рассказали в МВД Грузии, в общей сложности с митинга были госпитализированы трое человек. Все они находятся в тбилисской клинике «Нью Хоспитал». Один из пострадавших — активист бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заза Липартия. Струя водомета попала ему в левый глаз.

Опасности потери глаза в настоящее время не существует, считают врачи. Вместе с тем у Липартелиани зафиксирован перелом лицевой кости и необходимо неотложное хирургическое вмешательство.

Еще один пострадавший — корреспондент «Мтавари архи» Васил Дабрундашвили. По предварительным данным, он получил перелом правой руки. Сам журналист сообщил, что во время разгона акции он поскользнулся на ступенях и упал.

Напомним, утром полицейский спецназ вытеснил протестующих с улиц 9 апреля, братьев Зубалашвили и Чичинадзе, освободив все три входа в парламент Грузии. При разгоне пикета в административном порядке задержаны были 28 человек. Большинство из них отпустили до суда под расписку.

В настоящее время перед парламентом остаются несколько десятков протестующих, в том числе лидеры оппозиции. Они собираются пикетировать здание законодательного органа до тех пор, пока не будет выполнено их требование о проведении досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Одновременно во дворе парламента и на прилегающей территории остаются сосредоточены полицейские силы.