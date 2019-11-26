Волгоград, , 09:28 — REGNUM Склад с лакокрасочной продукцией на базе «Вит» загорелся утром 26 ноября в селе Орловка Городищенского района Волгоградской области. По словам очевидцев, перед пожаром они услышали несколько взрывов.

Сотрудников базы эвакуировали. По данным регионального МЧС на улице Строительной горит складское помещение размером 50 на 60 кв. м с лакокрасочными материалами. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 09:00 по местному времени. Предположительно горит цех по производству шпатлёвки, сообщает «Волгоград онлайн».