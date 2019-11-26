Самара, , 09:28 — REGNUM Начальника студенческого отдела кадров университета в Самаре подозревают в получении незаконного денежного вознаграждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре текущего года подозреваемая получила от абитуриента 20 тысяч рублей. Следователи считают, что за эти деньги она пообещала содействовать в приеме абитуриента на заочную форму обучения в магистратуру без вступительных экзаменов и собеседования.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.