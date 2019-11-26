Владивосток, , 09:32 — REGNUM Во Владивостоке гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику вещевой службы одной из воинских частей Приморья, который коллегам за взятки обещал поспособствовать в получении жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Капитан свою «помощь» оценивал в 40−50 тыс. рублей.

«Суд признал его виновным по статье «мошенничество» и приговорил к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также штрафу в 50 тыс. рублей», — озвучили в пресс-службе УФСБ по Приморскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, военные прокуроры в Комсомольске-на-Амуре пресекли деятельность группы мошенников, которые путём завышения реальных объёмов поставок незаконно присвоили 49 млн рублей.