Мехико, , 09:24 — REGNUM Французский гражданин, который был похищен в Мексике вечером 24 ноября был освобожден.

Ночью с 25 на 26 ноября в Мексике после суток заточения силами полиции Мексики были освобождены гражданин Франции Фредерик Мишель и гражданин Мексики Алехандро Санди, которые были похищены вечером 24 ноября неизвестными вооруженными людьми. Как сообщает Le Point, более точной информации о состоянии освобожденных предоставлено не было.

Анонимный источник, близкий к полиции, подтвердил факт освобождения заложников, но никакой информации о состоянии здоровья не предоставил. Комментариев для других новостных французских изданий не также не были даны. В официальном заявлении правительство Франции выразило благодарность властям Мексиканских Соединенных Штатов, чья помощь сыграла решающую роль в освобождении заложников.

Гражданин Франции Фредерик Мишель был похищен 24 ноября вместе с мексиканским актером Алехандро Санди на территории национального парка Невадо-де-Толука, в котором располагается одноименный вулкан. 25 ноября прокуратура Франции открыло уголовное дело по статье «похищение и незаконное лишение свободы».

В 2019 году в Мексике выросло количество похищений и захвата людей с целью требования выкупа. По данным мексиканской ассоциации Alto Al Secuestro в период с января по октябрь в Мексике было похищено 1690 человек (5 человек в день), что на 37,7 процента больше, чем за тот же период в 2018 году.