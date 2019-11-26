Посёлок городского типа Ачит, Свердловская область, 26 ноября 2019, 09:15 — REGNUM В свердловском Ачите вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в неуплате алиментов на содержания ребёнка в нарушении решения суда (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Красноуфимский районный суд признал мужчину (он ранее привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов) виновным и приговорил его к пяти месяцем лишения свободы в колонии.
Напомним, что в 2008 году мировой суд обязал гражданина выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери.
В апреле 2019 года гражданина привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ).
Отметим, что совокупная задолженность отца перед дочерью составляет более 459 тыс. рублей.