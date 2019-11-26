Уфа, , 09:15 — REGNUM Автобус с 30 пассажирами въехал в жилой дом в Уфе. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 26 ноября автобус НефАЗ въехал в пятиэтажный жилой дом по Проспекту Октября, который расположен возле остановки «Горсовет».

Отмечается, что в результате аварии пострадали 4 человека, которых доставили в больницу. Всего в автобусе находилось 30 человек.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.