Баку, , 09:10 — REGNUM В столице Азербайджана Баку шесть студенток университета «Хазар» были госпитализированы с признаками отравления угарным газом, сообщили 26 ноября в республиканском министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, ЧП произошло на съемной квартире, где проживали студентки. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, источниками угарного газа являются газовые приборы, водонагреватели, газовые, масляные и дровяные печи, а также двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Накоплению окиси углерода в помещении могут способствовать забитый дымоход и недостаточный доступ свежего воздуха в помещение.

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