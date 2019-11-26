Коркино, Челябинская область, , 09:09 — REGNUM В челябинском Коркино двухлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа. Он получил перелом ключицы, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Инцидент произошёл днём 24 ноября. Ребёнок сразу был доставлен в больницу. По некоторым данным, он остался без внимания со стороны взрослых и упал, облокотившись на москитную сетку.

Состояние ребёнка стабильное. Медики оказывают ему помощь, а СКР ведёт проверку.

Отметим, случаи падения детей из окон не редкость. Правда, в основном они происходят летом.