Коркино, Челябинская область, 26 ноября 2019, 09:09 — REGNUM В челябинском Коркино двухлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа. Он получил перелом ключицы, сообщает пресс-служба областного управления СКР.
Инцидент произошёл днём 24 ноября. Ребёнок сразу был доставлен в больницу. По некоторым данным, он остался без внимания со стороны взрослых и упал, облокотившись на москитную сетку.
Состояние ребёнка стабильное. Медики оказывают ему помощь, а СКР ведёт проверку.
Отметим, случаи падения детей из окон не редкость. Правда, в основном они происходят летом.