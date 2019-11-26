Киев, , 09:11 — REGNUM На Крещатике в Киеве неизвестные вынесли из салона мобильной связи телефоны на сумму около 100 тыс. гривен или более $4 тыс, сообщило издание Strana.ua.

Грабители взломали входную дверь, разбили витрины и вынесли 20 самых дорогих телефонов.

Журналисты отмечают, что злоумышленники действовали быстро, наряд, который приехал на место события спустя 15 минут, никого не застал на месте преступления.

Следователи подозревают, что преступники могли заранее осмотреть магазин. Стражи порядка изучают записи с видеокамер магазина, чтобы выявить всех подозрительных лиц.

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