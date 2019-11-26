Южно-Сахалинск, , 09:00 — REGNUM Чиновники в сахалинском Поронайске рекомендовали жителям, которые ежедневно падают и получают ушибы на льду, покрывающем весь район, клеить на обувь лейкопластырь или изоленту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ИА Сахалин. Инфо, в Поронайском районе есть места, обработанные противогололедными реагентами, но их слишком мало для того, чтобы дворы и улицы можно было считать безопасными для граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, практически во всех регионах ДФО власти не справляются ни с последствиями циклонов со снежными заносами, ни с гололедом, последовавшим в связи с резким похолоданием. Вместо нормальных противогололедных мероприятий чиновники, например, в Благовещенске, рекомендуют горожанам брать с собой на прогулку соль и солить снег и лёд. Мэрия Магадана опубликовала рекомендации расслаблять ноги при ходьбе по льду.