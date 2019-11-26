Екатеринбург, , 08:51 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 17-летний юноша. Как сообщает информационный портал Е1, в результате ДТП молодой человек получил травму позвоночника и был госпитализирован.

Дорожный инцидент произошел 25 ноября на улице Технической. По предварительным данным, юношу сбил погрузчик по уборке снега с тротуара, которым управлял 35-летний мужчина. По факту ДТП инспекторы ГИБДД проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Екатеринбурге, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 13-летний подросток, который перебегал дорогу в неположенном месте.

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Ещё одно ДТП с участием ребёнка-пешехода произошло 24 ноября в Нижнем Тагиле. Там пострадала 14-летняя девочка, которая переходила перекрёсток в наушниках.

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