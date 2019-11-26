Магадан, Магаданская область, , 08:54 — REGNUM Вышедший из отпуска мэр Магадана Юрий Гришан провёл брифинг, где в числе затронутых тем сказал и о бедственном положении в борьбе с крысами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы города, победить крыс не удастся.

«Роспотребнадзор ставит задачу — провести дератизацию до полного освобождения от грызунов. Победить такое полчище невозможно. Этого в мире ещё никому не удавалось. Мы можем говорить только о существенном влиянии, чтобы крыс в городе стало меньше», — констатировал Юрий Гришан.

Он пояснил, что дератизация проводится только на тех объектах, которые принадлежат муниципалитету. До 1 июля 2020 года власти города должны привести в надлежащее состояние все контейнерные площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ намерено подготовить постановление, согласно которому необходимо запускать в подвалы бездомных котов, чтобы они ловили крыс.