Кемерово, , 08:59 — REGNUM Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина. Об этом сообщает 26 ноября пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Наркотики 79-летняя женщина нашла среди вещей умершего сына, который страдал наркозависимостью, и решила продать. При обыске в её доме нашли 17 подготовленных к продаже свертков с героином.

«Следователи транспортной полиции собрали доказательства покушения на сбыт пенсионеркой 8 граммов героина», — пояснили в ведомстве.

В отношении пенсионерки возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Заводский районный суд в Кемерове признал её виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.