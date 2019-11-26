Самара, , 08:51 — REGNUM Табельное оружие пришлось применить полицейским для остановки автомобиля в Самарской области. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, инспекторы ДПС Борского района попытались остановить автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель не подчинился требованию стражей порядка и попытался уехать от них.

Полицейские организовали погоню и по громкоговорителю требовали от водителя остановиться, но, несмотря на это, нарушитель ехал на большой скорости и совершал опасные маневры.

Тогда было принято решение воспользоваться табельным оружием. На безопасном участке дороги полицейский сделал предупредительные выстрелы в воздух, но это не привело к остановке автомашины нарушителя. Тогда сотрудник полиции выстрелил по колесам транспортного средства. После того, как колеса автомобиля были повреждены, нарушителю пришлось остановиться.

Полицейские выяснили, что машиной управлял мужчина 36 лет, который проживает в Богатовском районе Самарской области. Мужчина управлял автомобилем без водительского удостоверения, поскольку оно ему не выдавалось.

В отношении задержанного стражи порядка составили несколько административных материалов.