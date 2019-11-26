Екатеринбург, , 08:33 — REGNUM На дорогах Среднего Урала с 22 по 24 ноября задержаны 103 водителя, которые управляли транспортными средствами, не имея удостоверения автомобилиста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Также задержаны 28 водителей, которые ранее были лишены права управления автомобилем. Всем задержанным нарушителям грозит административная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, профилактический рейд проводился в конце прошлой недели, во время которого сотрудники ГИБДД уделили особое внимание отдалённым территориям региона. Так, в ходе мероприятий за три дня в Свердловской области было задержано 136 граждан, которые отправились в поездку на личном транспорте в состоянии алкогольного опьянения.

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