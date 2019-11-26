Кемерово, , 08:35 — REGNUM К пяти годам колонии общего режима приговорил суд 79-летнюю бабушку из Кемерово за попытку продажи наркотиков в крупном размере. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как установил суд, подсудимая попыталась продать наркозависимым знакомым героин, оставшийся после смерти сына. Сын, ранее судимый за сбыт наркотических средств, после смерти оставил «в наследство» маме крупную партию героина весом почти четыре килограмма (3,715 грамма).

Весной 2019 года наркоторговка-дебютантка была задержана в ходе операции «Проверочная закупка» сотрудниками Кузбасского ЛУ МВД России.

Психолого-психиатрическая экспертиза пришла к заключению, что пожилая женщина была вменяема и осознавала характер совершаемых ей действий.

Суд учёл раскаяние подсудимой, её возраст и состояние здоровья и назначил наказание ниже нижнего предела, установленного статьей УК РФ за данное преступление. Бабушка будет отбывать реальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

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