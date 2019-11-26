Уфа, , 08:22 — REGNUM Три миллиона рублей обнаружили на счету мужчины, который пропал с двумя детьми в Уфе. Об этом 26 ноября сообщает UFA1.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, эту сумму стражи порядка нашли на личном счету пропавшего мужчины в банке.

По словам источника в правоохранительных органах, следователи предполагают, что эти деньги мужчина получил от продажи квартиры, которая была куплена его родителями еще до свадьбы. Кроме этого, мужчина откладывал деньги на расчетный счет в банк со своей зарплаты.

По словам другого источника, последней его покупкой была веревка. Следователи предполагают, что мужчина ушел с детьми спонтанно и не готовился к этому.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 26 октября мужчина с двумя сыновьями 5-ти и 8-ми лет ушел из дома и не вернулся. Сотрудники полиции объявили награду в 500 тысяч рублей за любую информацию о пропавших, которая поможет их найти.