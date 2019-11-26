Амстердам, , 08:15 — REGNUM В Голландии задержано двое 15-летних подростков, которых подозревают в том, что они 22 ноября стреляли по электричкам.

Прокуратура уже сообщила, что обоим подозреваемым будут предъявлены обвинения в причинении ущерба имуществу и в нелегальном владении оружием. По словам представителя прокуратуры, такое решение принято в виду тяжести совершённых действий и причинённого ущерба. В самом ближайшем времени подростки предстанут перед ювенальным судом.

Подростки были задержаны после заявления свидетеля. При задержании у них были обнаружены шариковые пистолеты, а также газовый пистолет со стальными пулями. Оружие конфисковано полицией.

Никто в ходе двух инцидентов не пострадал. Одна электричка, с пятью разбитыми окнами, была приостановлена на вокзале Бреда, другая, с одним повреждённым окном, доехала до вокзала Эйндховен. Обе электрички практически в одно и то же время проезжали по одному перегону и следовали в противоположные направления. Представитель голландских железных дорог сообщил, что ущерб оценивается в несколько десяток тысяч евро.